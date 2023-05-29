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Подсчитаны инвестиции SpaceX в Starship

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Starship
Starship.
Источник изображения: Global Look Press/Keystone Press Agency/SpaceX

Инвестиции компании SpaceX в многоразовую транспортную систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов к концу 2023 года. Соответствующие затраты подсчитало SpaceNews.

Издание ссылается на ходатайство, поданное американской компанией в суд округа Колумбия, в котором SpaceX просит добавить себя в качестве ответчика по иску, направленному экологическими активистами и группой коренных американцев против Федерального управления авиации США по поводу запусков Starship с площадки Бока-Чика в штате Техас.

В заявлении Starship утверждается, что если истцы выиграют дело, то SpaceX может лишиться лицензии на запуски с Бока-Чика, что представляет угрозу не только для компании, но и для НАСА, с которым у нее есть контракт в рамках лунной программы.

Отдельно в ходатайстве отмечается, что SpaceX инвестировала в разработку площадки Бока-Чика, предназначенной для запуска Starship и сверхтяжелой ракеты Super Heavy, более трех миллиардов долларов. Издание напоминает, что в апреле генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что в 2023 году компания планирует потратить на Starship около два миллиарда долларов.

Складывая эти суммы, SpaceNews заявляет, что на многоразовую транспортную систему к концу 2023 года SpaceX потратит от пяти миллиардов долларов.

В апреле Маск заявил, что компания будет готова провести новый запуск своего прототипа космического корабля Starship через один-два месяца.

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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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