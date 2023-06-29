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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил, что в Белоруссию уже привезли значительную часть тактического ядерного оружия

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить сколько), большая часть завезена в Беларусь", - сказал Лукашенко во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы. Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - сообщил Лукашенко.

"Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу, прежде всего, я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - сказал президент Белоруссии.

В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Президент РФ заявлял, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

25 мая в Минске главы военных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. "Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу тогда в Минске.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса "Искандер-М".

Специальными тактическими называют боеприпасы для комплекса "Искандер-М" с ядерной боевой частью.

14 апреля Минобороны РФ сообщало, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовых самолетов Су-25. Согласно официальной информации, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных (ядерных) боеприпасов.

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