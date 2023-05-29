Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии

Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

После размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии в зону его возможного применения попадет почти вся Украина, Польша и страны Прибалтики. При этом перемещение боеголовок в белорусские хранилища уже началось, заявил 25 мая журналистам президент республики Александр Лукашенко. Накануне в Минске министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным подписаны все документы, необходимые для начала этого процесса. Какое ядерное оружие появится в Белоруссии, где его разместят и как это изменит расклад сил в Европе, разбирались «Известия».

Ракеты и самолеты

Владимир Путин 25 мая сообщил о том, что Москва и Минск достигли окончательных договоренностей о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Надо понимать, что речь идет не о стратегических ядерных боеголовках, а о ядерном оснащении для оперативно-тактических баллистических ракет 9М723 комплексов «Искандер-М» (такой ранее был передан нашему союзнику) и бомбах для ударных самолетов Су-25 белорусских вооруженных сил.

Информации про ядерное оружие такого класса в открытом доступе крайне мало. Оно и понятно — свои ядерные секреты хранят все мировые державы, и Россия тут не исключение. Ядерная боеголовка для ракет «Искандер» разработана российским федеральным ядерным центром ВНИИЭФ в городе Сарове и имеет мощность от 5 до 50 килотонн. Такой можно уничтожить расположение командного пункта батальона или бригады потенциального противника со всей инфраструктурой или гарантированно сровнять с землей значительную часть крупной военной базы.

Штурмовик Су-25 ВВС Белоруссии во время захода на посадку Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Дальность действия ракет комплекса — не менее 480 км. С территории Белоруссии ими можно поразить цели почти на всей территории Украины, Польши и стран Прибалтики. При этом сбить баллистические ракеты даже современными системами ПВО и ПРО крайне сложно.

Авиабомбами с самолетов типа Су-25 можно поражать соответствующие цели на поле боя — это могут быть укрепленные районы, мосты, штабы, склады, расположения техники потенциального противника в радиусе от 200 до 300 км. Для применения ядерных бомб самолеты белорусских ВВС прошли специальное переоборудование и теперь могут применять боеприпасы с повышенными ступенями предохранения от несанкционированного применения.

Под строгим контролем

Сложная система предохранения от применения без санкции Верховного главнокомандующего действует даже для тактических боеприпасов. Используются специальные устройства, которые предотвращают возможность детонации боеголовок и бомб без получения такой санкции. И как раз в установке подобного оборудования нуждается вся техника, которая может их применять. Кто же будет давать такую санкцию в случае применения ядерных боеприпасов с территории Белоруссии?

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 мая заявил: «Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске. 25 мая 2023 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Таким образом будет реализован принцип, действовавший в годы существования Организации Варшавского договора, когда в случае войны применять ядерные ракеты и бомбы могли вооруженные силы стран — участников договора, но хранение, распоряжение и снятие соответствующих ступеней предохранения оставались за советскими военными.

Отвечать за размещение, хранение, транспортировку, выдачу и подготовку к применению российских ядерных боеприпасов на территории союзной Белоруссии будет 12-е Главное управление Министерства обороны (ГУМО) России.

В советское время на территории многих союзных республик, а тем более на стратегически важном западном направлении были развернуты базы хранения ядерных боеприпасов. И если стратегические ядерные боеголовки в основном хранились на готовых к старту ракетах, то тактические ядерные боеприпасы в мирное время в действующих войсках не хранились.

Перегрузка ракеты 9М723 на ОТРК «Искандер-М» во время учений Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сборкой и хранением ядерных боеприпасов в СССР занималось 12-е ГУМО, и по состоянию на 1990 год в управлении было более 20 баз хранения. Именно эта структура обеспечивала сохранность и готовность к применению всего ядерного арсенала СССР, и именно она выдавала со своих складов ядерные боеголовки в случае наступления часа «Ч».

Еще в 1951 году было принято решение о начале строительства первых войсковых складов хранения ядерных зарядов.

В 1989 году на территории Белоруссии хранилось 1180 ядерных боеприпасов. Кроме того, здесь несли свою службу и стратегические ядерные силы — мобильные межконтинентальные ракетные комплексы «Тополь».

Силы ушли, инфраструктура осталась

В 1996 году последняя ракетная бригада РВСН покинула Белоруссию — все ядерные силы и боеголовки были выведены на территорию Российской Федерации. Но инфраструктура их хранения сохранилась, а территории подобных баз остались в государственной собственности.

Конечно, со временем склады, подземные хранилища стали приходить в упадок. Но в последний год там проведена реконструкция и созданы условия для приема боеголовок и бомб. Задача союзных сил — обеспечить их безопасность и сохранность и в случае необходимости организовать оперативную выдачу в боевые части.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» в рамках совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021» на полигоне «Мулино». 2021 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По приказу специалисты 12-го ГУМО привезут боеголовки в бригады для установки на ракеты, а бомбы доставят на аэродромы фронтовой авиации.

Решение о применении ядерного оружия принимают Верховный главнокомандующий и министр обороны России и только в соответствии с ядерной доктриной РФ. Без реальной угрозы такое применение невозможно.

Дмитрий Корнев