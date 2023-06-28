Ирландия получила первый базовый патрульный самолёт Airbus C295W MSA

27 июня 2023 года на аэродроме Кейсмент близ Дублина (Ирландия) состоялась церемония прибытия туда первого базового патрульного самолёта Airbus C295W MSA (бортовой номер "284", серийный номер 211) из двух, заказанных для ВВС страны - Ирландского воздушного корпуса (Aer Chór na hÉireann - Irish Air Corps). В церемонии передачи этого самолёта Ирландскому воздушному корпусу принял участие министр обороны Ирландии Михол Мартин.

Первый полученный Ирландским воздушным корпусом базовый патрульный самолёт Airbus C295W MSA (бортовой номер "284", серийный номер 211). Кейсмент (Ирландия), 27.06.2023 (с) Ирландский воздушный корпус

Напомним, что министерство обороны Ирландии в декабре 2019 года подписало контракт с европейской группой Airbus на закупку для Ирландского воздушного корпуса двух базовых патрульных самолетов Airbus C295W MSA (Maritime Surveillance Aircraft, в ряде источников модификация ранее обозначалась как МРА), с поставкой в 2023 году. Стоимость контракта с учетом дополнений составила 230 млн евро (с НДС), включая обучение и долгосрочный пакет сервисной и технической поддержки, что сделало его крупнейшей оборонной закупкой в ирландской истории.

Оба самолета C295W MSA оснащены современной поисково-прицельной системой Airbus Fully Integrated Tactical System (FITS), включая поисковую РЛС IAI Elta EL/M-2022A(V)3, комплексом бортовой обороны, и комплексом бортовой авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion. Поскольку одной из главных задач самолетов будет контроль за рыбным промыслом, то финансирование их закупки частично покрыто за счет программы Европейского фонда мореплавания и рыболовства (European Maritime and Fisheries Fund Operational Programme), субсидируемого Европейским Союзом.

Самолеты C295W MSA изготовлены на предприятии Airbus в Севилье (Испания), где первый из них (поставленный теперь самолёт с бортовым номером "284" и серийным номером 211) был выкачен 22 апреля 2022 года и совершил первый полёт 26 сентября 2022 года (временная испанская регистрация ЕС-010). Второй строящийся для Ирландии самолёт (бортовой номер "285", серийный номер 216) должен быть поставлен к концу 2023 года.

В составе Ирландского воздушного корпуса новые самолеты C295W MSA должны заменить два схожих, но меньших по размерам базовых патрульных самолета Airbus (CASA) CN235-100MP Persuader (серийные/бортовые номера "252" и "253"), полученных в декабре 1994 года и состоящих на вооружении 101-й эскадрильи 1-го оперативного крыла (No 1 Operations Wing) на аэродроме Кейсмент.

В декабре 2022 года министерство обороны Ирландии подписало с Airbus контракт Стоимостью 73 млн евро (с НДС) на закупку для Ирландского воздушного корпуса еще одного самолёта C295W, но уже в чисто транспортном варианте. Он должен быть поставлен в 2025 году.

Церемония передачи Ирландскому воздушному корпусу первого базового патрульного самолёта Airbus C295W MSA (бортовой номер "284", серийный номер 211) с участием министра обороны Ирландии Михола Мартина. Кейсмент (Ирландия), 27.06.2023 (с) министерство обороны Ирландии