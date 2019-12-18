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Ирландия заказала два базовых патрульных самолета C295 MPA

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Министерство обороны Ирландии 13 декабря 2019 года подписало контракт с европейской группой Airbus на закупку для ВВС страны - Ирландского воздушного корпуса ( Aer Chór na hÉireann - Irish Air Corps) - двух базовых патрульных самолетов Airbus C295 MPA. Стоимость контракта составляет 221,6 млн евро (включая НДС), самолеты должны быть поставлены с предприятия Airbus в Севилье (Испания) в 2023 году.

Изображение базового патрульного самолета Airbus C295 MPA для Ирландского воздушного корпуса (с) Airbus

Оба самолета должны быть оснащены современной поисково-прицельной системой Airbus Fully Integrated Tactical System (FITS) и комплексом бортовой авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion. Поскольку одной из главных задач самолетов будет контроль за рыбным промыслом, то финансирование их закупки будет частично покрыто за счет программы Европейского фонда мореплавания и рыболовства (European Maritime and Fisheries Fund Operational Programme), субсидируемого Европейским Союзом.

В составе Ирландского воздушного корпуса новые самолеты C295 MPA должны заменить два схожих, но меньших по размерам базовых патрульных самолета Airbus (CASA) CN235-100MP Persuader, полученных в декабре 1994 года и состоящих на вооружении 101-й эскадрильи 1-го оперативного крыла (No 1 Operations Wing) на аэродроме Кейсмент близ Дублина. Сообщается, что к настоящему времени оба ирландских самолета CN235-100MP (серийные/бортовые номера 252 и 253) имеют налет более 20 тысяч часов каждый.

Базовый патрульный самолет Airbus (CASA) CN235-100MP Persuader (серийный и бортовой номер "252") из состава 101-й эскадрильи 1-го оперативного крыла Ирландского воздушного корпуса, июль 2016 года. Для замены двух самолетов CN235-100MP Ирландия теперь заказала два близких по типу базовых патрульных самолета Airbus C295 MPA (с) Andy Chetwyn

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Испания
Продукция
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
Проекты
Евросоюз
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