Ракетный комплекс GMARS совместной разработки Lockheed Martin и Rheinmetall

Американское издание "Defense News" сообщило, что корпорация Lockheed Martin совместно с германской группой Rheinmetall представила проект нового наземного ракетного комплекса GMARS, являющегося развитием известных ракетных систем М270 MLRS и М142 HIMARS, и предлагаемого Германии и другим европейским странам.

Концептуальное изображение нового наземного ракетного комплекса GMARS совместной разработки Lockheed Martin и Rheinmetall (с) Lockheed Martin

В апреле 2023 года Lockheed Martin и Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместного предложения нового ракетного комплекса для планируемой вооруженными силами Германии замены ракетных систем MARS-II (модернизированный немецкий вариант системы М270 MLRS, обозначавшейся в Германии как MARS - отсюда и обозначение GMARS для нового ракетного комплекса). После передачи пяти боевых машин системы MARS 2 Украине, сейчас у Бундесвера остались 34 боевые машины MARS 2. Пресс-секретарь Бундесвера сообщил "Defense News", что "подготовка к их замене идет полным ходом".

Фактически GMARS представляет собой модернизированный вариант системы MLRS с той же 12-зарядной пусковой установкой, но установленной на немецком колесном автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8 и, видимо, с новой системой управления огнем. Расчет боевой машины GMARS составит три человека. Планируется использование широкого спектра управляемых ракет, в первую очередь стандартных для HIMARS / MLRS ракет серии GMLRS, причем переговоры о совместном производстве этих ракет ведутся с германской компанией Diehl Defence.

Предполагается, что боевая машина с 12-зарядной пусковой установкой ракет на колесном шасси может расширить круг потенциальных заказчиков на европейском и мировом рынке наряду с имеющимся сейчас предложением более легкой стандартной боевой машины М142 HIMARS с шестизарядной пусковой установкой.

Сообщается, что в случае заключения германской стороной контракта на приобретение GMARS, первые пять систем GMARS могут быть доставлены для испытаний и приемки уже в 2025 году. Один из топ-менеджеров Lockheed Martin Говард Бромберг также сказал, что Германия может также запросить у правительства США закупку оригинальных систем HIMARS в качестве "временного решения".

По словам представителя группы Rheinmetall, его компания может подготовить шасси RMMV HX для интеграции в составе комплекса GMARS в течение нескольких месяцев после подписания контракта.

Комплекс GMARS таким образом выступает конкурентом по отношению к другому предложению для замены ракетных систем MARS 2 в Бундесвере - продвигаемой германской компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann) совместно с израильской Elbit Systems концепции ракетной системы Euro-PULS (варианта израильской мультикалиберной системы PULS).