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Известия.ru

Минобороны заявило о передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» Вооруженным силам

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Минобороны РФ: началась передача тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

Начался процесс подготовки к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России. Об этом 27 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не участвовавшие в мятеже сотрудники ЧВК при желании смогут подписать контракты с Минобороны, а некоторые из них вернутся в свои полевые лагеря.


Позже, 27 июня, Владимир Путин в обращении к сотрудникам силовых ведомств заявил, что российские военные фактически остановили гражданскую войну. Президент выразил благодарность всему личному составу Вооруженных сил ВС России, сотрудникам Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО за отвагу и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа.

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