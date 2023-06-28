Минобороны США заявило в понедельник, 26 июня, что выбрало компании General Dynamics (GD.N) и American Rheinmetall (RHMG.DE) для участия в конкурсе на замену боевой машины пехоты (БМП) Bradley в рамках сделки, которая может обойтись победителю более чем в $45 млн, сообщило Reuters.

Агентство указало, что две компании остались после пяти, участвовавших в конкурсе, и они получат контракты на разработку цифровых дизайнов, а затем прототипов для тестирования будущих альтернатив Bradley. Общая сумма премии по обоим контрактам составляет приблизительно $1,6 млрд.

По словам армейских чиновников, единственный победитель конкурса получит контракт на производство обновленных БМП в 2027 году, а первые машины поступят в продажу в 2029 году. Пентагон заявил, что к 2027 году примет решение о том, сколько машин планирует закупить для армии.

Получившая название боевой машины механизированной пехоты XM30, новая гусеничная машина, как ожидается, будет иметь гибридно-электрический двигатель, перевозить до шести пассажиров, иметь 50-миллиметровую пушку, установленную на башне, а также пулеметы и противотанковое вооружение. Некоторые функции транспортного средства будут автономными, заявили армейские чиновники.

Две компании — участницы конкурса должны будут предоставить до 11 прототипов транспортных средств и другого оборудования.

Замена Bradley является частью более масштабного плана модернизации армии США, в рамках которого предполагается работа над повышением точности стрельбы на большие расстояния, модернизация противоракетной обороны и разработка новой боевой машины пехоты и нового вертолета.

БПМ Bradley — одна из машин, которые Вашингтон активно поставляет Киеву, а тот, в свою очередь, так же активно теряет на поле боя.

В тот же день, 26 июня, The New York Times сообщила, что минимум 17 машин пехоты Bradley, которые США отправили на Украину, повреждены или уничтожены, а этот показатель превышает 15% от обещанного числа.

При этом 27 июня США заявили о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $500 млн. По словам одного из источников, в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

14 июня агентство InfoBRICS сообщило, что Украина лишилась значительной части БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии. Из девяти машин шесть были разбиты в боях под Ореховом, три получили повреждения, но подлежали ремонту.

13 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами в Кремле заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сей день. Глава государства указал на отсутствие каких-либо успехов украинской армии, а потери ВСУ в личном составе приближаются к катастрофическим.

Он также обратил внимание на то, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По его словам, Вооруженными силами России было уничтожено 25–30% техники Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.