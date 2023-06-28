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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут продолжить службу в Минобороны РФ и других ведомствах

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" имеют возможность продолжить службу в Вооруженных силах России.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение - не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты", - сказал глава государства в своем телеобращении. Он отметил при этом: "Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким".

Президент РФ также заявил, что бойцы "Вагнера", которые не пожелают служить по контракту в Минобороны России или вернуться к своим родным и близким, смогут уйти и в Белоруссию.

"Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - отметил Путин.

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Путин Владимир
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