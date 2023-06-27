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Военное обозрение

Украинские «волонтёры» разрабатывают «штурмовой бронетранспортёр» на базе советского танка Т-62М для бригады «Азов»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине продолжают заниматься кустарной переделкой старых танков в различные "тяжелые" боевые машины пехоты и бронетранспортеры, надеясь таким образом решить проблему дефицита бронетехники в ВСУ. На этот раз волонтеры решили создать "штурмовой" бронетранспортер для бригады Нацгвардии "Азов"*, признанной в России террористической организацией и запрещенной.

О попытках "Азова"* создать некий танк из мусорных баков под названием "Азовец", который пользователи Сети переименовали в "Навозец", не говорил наверное только самый ленивый. С того момента прошло уже много времени и теперь для Азова"* создают "штурмовой" бронетранспортер на основе танка Т-62, как утверждается, трофейного. Работы ведут волонтеры.

Как заявили в мастерской, конструкция БТР очень проста и не требует больших вложений. С танка убирают башню с пушкой калибра 115 мм, все равно для нее снарядов нет. Вместо этого ставятся два пулемета крупного калибра в бронированных башенках. Это и будет "штурмовой" БТР, основной задачей которого будет помощь ВСУ в штурме российских позиций.

Естественно, БТР создается в единственном экземпляре, если ВСУ затрофеят еще один Т-62, то и его могут переделать в бронетранспортер.

Отметим, что данный проект "штурмового" БТР не единственный, в другой мастерской волонтеры создают "тяжелую" боевую машину пехоты, опять же на базе советского танка Т-62. Переделка заключается в замене башни танка на башню БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой. Места для десанта нет, потому что некуда девать двигатель. Башню и переднюю часть корпуса изделия прикрыли блоками динамической защиты "Контакт-1", но в дальнейшем планируется установка динамической защиты по всему корпусу, включая кормовую часть. Задачей данного изделия будет доставка подразделений ВСУ к передней линии и помощь в штурме позиций.

Пока новая "тяжелая" БМП ничем, кроме башни и названия, не отличается от "штурмового" бронетранспортера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
Т-62
Компании
Росгвардия
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