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Интерфакс-АВН

КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

Гонконг. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел КНДР в понедельник обвинило Сеул и Вашингтон в доведении напряженности на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны.

"Из-за воинственного бесчинства США сейчас уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без того царит нестабильность, ближе подходит к пределу возникновения ядерной войны", - говорится в докладе института по делам США при МИД КНДР, отрывки из которого опубликовало ЦТАК.

Согласно документу, Соединенные Штаты в этом году как никогда настойчиво прибегают к "тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы" Северной Кореи.

Отмечается, что, если на Корейском полуострове вспыхнет война, она быстро превратится в мировую и термоядерную. По мнению авторов, это "приведет к самым катастрофическим последствиям для мира и безопасности не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире".

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Страны
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
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