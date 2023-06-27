Российский полковник оценил шансы ЕС создать защиту от гиперзвукового оружия

Разработка защиты от гиперзвукового оружия предполагает создание перед этим самого оружия, которого у Европы на данный момент нет. Потому кажется маловероятным появление соответствующей защиты в ближайшей перспективе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Конечно, создание защиты от гиперзвукового оружия возможно: если есть меч, всегда должен быть и щит. Но для этого нужно создать системы, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях, пока о таких неизвестно. С другой стороны, планы можно строить какие угодно: системы защиты могут появиться и через 15, и через 50 лет. По большому счету, во многом это план наращивания выделения денег на военно-промышленный комплекс», — считает Литовкин.

Военный эксперт счел маловероятным создание систем защиты от гиперзвукового оружия в ближайшей перспективе. Особенно с учетом того, что на сегодняшний день европейским странам так и не удалось создать гиперзвуковые ракеты.

«Это ведь взаимосвязанные проблемы. Как они будут создавать системы защиты, если еще не создали ракеты, от которых будут защищаться? Думаю, наши конструкторы тоже работают сейчас над системами защиты от гиперзвукового оружия. Не знаю, на какой стадии все находится, но логика подсказывает, что работы должны вестись активно. В любом случае, на данный момент систем защиты ни у кого в мире нет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что европейский производитель ракет MBDA планирует разработать системы защиты от гиперзвукового оружия в ближайшие три года. У корпорации на сегодняшний день есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами.