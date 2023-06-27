Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на ее территории

Представитель Воздушных сил ВС страны Юрий Игнат сообщил, что в Европе с целью обучения управлению зарубежными боевыми самолетами уже находятся украинские летчики

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться на аэродромах страны. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Сейчас на десятках аэродромов Украины наши самолеты базируются, совершают оттуда боевые вылеты. Самолеты сосредоточены и тщательно маскируются. Иностранные самолеты будут точно так же базироваться на таких же аэродромах", - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Игната, в Европе с целью обучения управлению зарубежными боевыми самолетами уже находятся украинские летчики, каждую неделю туда направляются новые группы.

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и РФ учтет это в своих планах.