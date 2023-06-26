Глава Минобороны Германии Писториус подтвердил отказ Берлина участвовать в «истребительной коалиции» Украины

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Германия не будет участвовать в "истребительной коалиции" путем поставки самолетов Украине, так как F-16 у нее просто нет. Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

Министр обороны Германии в интервью немецкой прессе подтвердил, что поставки истребителей от немцев Украина может не ждать, поскольку американских F-16 на вооружении Люфтваффе нет, а передавать Eurofighter и Tornado Берлин не будет. Самим мало. Поэтому Германия и не вступает в "истребительную коалицию", которой бредит Зеленский и настоятельно требует от всех западных стран к ней присоединиться.

Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16

- заявил Писториус.

В вопросе поставки самолетов Германия находится "не в первых рядах", хотя и поддерживает киевский режим всеми имеющимися средствами, поставляя, в основном, наземную технику и различные вооружения. На данный момент Берлин пытается улучшить противовоздушную оборону Украины, планируя поставку зенитных комплексов.

В то же время Германия готова предоставить свои военные аэродромы для подготовки украинских пилотов. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, на этом помощь Украине в рамках "истребительной коалиции" и закончится, так как обучать украинских пилотов у немцев возможности нет, как и поставлять истребители F-16.

В Киеве с нетерпением ожидают поставку американских истребителей полагая, что с их получением ситуация на поле боя поменяется кардинальным образом. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе.