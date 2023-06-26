Писториус заявил, что ФРГ не может быть "в первых рядах" по поставкам Украине истребителей

Глава Минобороны Германии также отметил, что Берлин не входит в "коалицию" по поставкам F-16, поскольку у ФРГ нет таких истребителей

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин не имеет возможности отправить Киеву истребители F-16, поскольку не располагает ими. Его слова приводит в воскресенье журнал Der Spiegel.

"Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16", - сказал он.

ВВС ФРГ имеют в своем распоряжении истребители Eurofighter и Tornado, но уже несколько раз власти крайне сдержанно реагировали на запросы об их поставках. "Тут мы не в первых рядах", - подтвердил министр.

Гражданская и военная помощь Украине со стороны ФРГ с февраля 2022 года оценивается в €16,8 млрд. Власти в последние дни указывали, что намерены сосредоточить свои силы на укреплении системы ПВО Украины.

Правительство ФРГ сообщило 13 мая, что готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Планируется отправить Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Также в списке указаны 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.