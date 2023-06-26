МИД Израиля ответил на критику со стороны Украины из-за связей с Россией

Глава ведомства Эли Коэн заявил, что "не намерен опускаться до этого дискурса"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Израиль относительно конфликта на Украине находится "на правильной стороне истории" и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь. Об этом заявил в воскресенье глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства в Израиле, утверждавшего, что еврейское государство встало на путь тесного сотрудничества с Россией.

"Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я объявил, что мы поддерживаем суверенитет и [территориальную] целостность Украины. Мы голосовали [в поддержку Киева] в ООН, [израильские] военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими, и мы оказываем гуманитарную помощь. Израиль на правильной стороне истории", - сказал Коэн в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

Ранее в воскресенье украинское посольство в Израиле распространило заявление, в котором утверждается, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. По мнению украинских дипломатов, на фоне боевых действий на Украине "израильское руководство, скрываясь за демагогией о своем нейтралитете, <...> активно налаживает отношения с Российской Федерацией". В связи с этим посольство Украины призвало Израиль "изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами". Дипломаты выразили надежду на то, что еврейское государство "встанет на правильную сторону истории".

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.