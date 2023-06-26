Войти
ТАСС

МИД Израиля ответил на критику со стороны Украины из-за связей с Россией

443
0
0
Эли Коэн
Эли Коэн.
Источник изображения: cdn.profile.ru

Глава ведомства Эли Коэн заявил, что "не намерен опускаться до этого дискурса"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Израиль относительно конфликта на Украине находится "на правильной стороне истории" и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь. Об этом заявил в воскресенье глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства в Израиле, утверждавшего, что еврейское государство встало на путь тесного сотрудничества с Россией.

"Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я объявил, что мы поддерживаем суверенитет и [территориальную] целостность Украины. Мы голосовали [в поддержку Киева] в ООН, [израильские] военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими, и мы оказываем гуманитарную помощь. Израиль на правильной стороне истории", - сказал Коэн в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

Ранее в воскресенье украинское посольство в Израиле распространило заявление, в котором утверждается, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. По мнению украинских дипломатов, на фоне боевых действий на Украине "израильское руководство, скрываясь за демагогией о своем нейтралитете, <...> активно налаживает отношения с Российской Федерацией". В связи с этим посольство Украины призвало Израиль "изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами". Дипломаты выразили надежду на то, что еврейское государство "встанет на правильную сторону истории".

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
ОНД
Похожие новости
27.09.2021
Fox News (США): Путин извлекает выгоду из провального климатического крестового похода Европы
28.03.2018
Запад начал войну разведок без правил
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
13.10.2014
"Минный лабиринт" спустя 20 лет
17.06.2009
Зачет автоматом
01.10.2008
Дроны наступают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:52
  • 8
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США