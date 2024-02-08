Как США выделяли средства на помощь Украине

С начала СВО США передали Украине более 60 траншей военной помощи

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2024 года, как ожидается, Сенат Конгресса США проголосует по законопроекту о дополнительном финансировании в области безопасности в размере $118 млрд, включающий более $60 млрд на помощь Украине.

ТАСС подготовил материал о том, как Вашингтон выделял средства Киеву на различные программы помощи.

Помощь до 2014 года

После распада Советского Союза США предоставляли помощь Украине в рамках Программы совместного уменьшения угрозы (программа Нанна-Лугара), через которую Вашингтон оказывал содействие странам бывшего СССР в ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия. В рамках этой инициативы Украине было выделено $500 млн - они были направлены на финансирование вывоза советских ядерных боеголовок с территории Украины в Россию и утилизацию ракетных шахт и пусковых установок.

Затем Вашингтон сосредоточился на выделении Киеву средств на экономические реформы, "продвижение демократии", развитие публичной дипломатии, на реформы в сфере безопасности и госинститутов, борьбу с коррупцией, гуманитарную помощь. Основная часть помощи шла через Агентство США по международному развитию. Во второй половине 1990-х годов Украина занимала третье место по объему выделенной иностранным государствам помощи от Конгресса США после Израиля и Египта - примерно $200 млн в год. В 1992-2000 годах, по данным Госдепартамента, по линии различных американских ведомств Украина получила порядка $2,5 млрд.

В начале 2000-х годов объем помощи Украине был значительно сокращен, что стало следствием скандалов, в том числе вокруг украинских военных поставок Ираку в нарушение санкций ООН. После "оранжевой революции" 2004-2005 годов Вашингтон интенсифицировал контакты по военной линии, признал Украину страной с рыночной экономикой и отменил в отношении Киева поправку Джексона-Вэника (запрещает предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле и выделение кредитов странам, которые не признают права граждан на эмиграцию), увеличил помощь на проведение различных реформ. В 2001-2010 годах, по данным Госдепартамента, Киеву было предоставлено более $2 млрд.

После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича в стране были свернуты программы дальнейшей интеграции в западные военные, политические и финансовые структуры. Однако США продолжали оказывать поддержку Киеву, предоставляя в 2011-2013 годах по $270 млн в год.

Помощь в 2014-2022 годах

В феврале 2014 года США поддержали смену власти на Украине, а уже в марте новое украинское правительство обратилось к США с предложением о сотрудничестве по военной линии. В апреле Киев начал силовую операцию против провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а в мае избранный президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна нуждается в прямой военной помощи США. 18 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом Акт "О поддержке свободы Украины", разрешающий безвозмездную передачу Киеву вооружения и предусматривающий оказание стране помощи в подготовке войск. В оборонный бюджет США на помощь Украине в 2015 году было заложено $100 млн, в 2016 году - $300 млн, в 2017 и 2018 году - по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн, в 2021 году - $275 млн (указами президента Джо Байдена было дополнительно выделено еще $260 млн), в 2022 году - $300 млн. По данным Пентагона, в 2014-2022 годах США поставили на Украину вооружений на $2,7 млрд. В 2015-2017 годах США осуществляли поставки лишь нелетального вооружения. В декабре 2017 года администрация Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Киеву. Помимо этого, украинская сторона активно закупала вооружения в США на коммерческой основе. Помимо военной помощи, по данным Исследовательской службы Конгресса США, в 2014-2021 годах через Госдепартамент и Агентство США по международному развитию Украине выделялось на проведение реформ в среднем по $418 млн в год, а объем гуманитарной помощи составил более $350 млн.

По данным Госдепартамента, всего с 1992 по 2021 год Вашингтон выделил как на гражданские, так и на военные программы поддержки Украины более $9,5 млрд, из них $4,9 млрд - после 2014 года.

Помощь после 2022 года

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в феврале 2022 года США резко нарастили объемы военной помощи Киеву. Вооружение поставлялось на основании указов президента США (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций президент имеет полномочия не согласовывать решение с Конгрессом), техника отгружалась напрямую и безвозмездно со складов американских военных. А в марте 2022 года Конгресс принял законопроект о госрасходах, куда экстренно включили $13,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

В мае 2022 года Джо Байден подписал законопроект о выделении $40,1 млрд на поддержку Украины. Из них, в частности, $23,75 млрд были предусмотрены на военные цели (поставки вооружения, контракты с компаниями на восполнение американских арсеналов, помощь союзникам на укрепление восточного фланга НАТО). Еще $9 млрд из этого пакета направлялись на экономическую помощь, $6,58 млрд - на гуманитарную. В декабре 2022 года президент утвердил расходы на национальную безопасность, в которых предполагалось выделение $44,9 млрд Украине (в их числе, $27,88 млрд - на военные цели, $13,37 млрд - на поддержание экономики, $2,47 млрд - на гуманитарную помощь).

9 мая 2022 года Байден подписал закон о поставках вооружений по ленд-лизу. Согласно ему, США получили возможность "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы". Он должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей. 30 сентября 2023 года этот закон, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие. Вместо этого Вашингтон продолжил безвозмездно выделять вооружение.

С начала СВО США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Ее размеры, согласно отчету Госдепартамента (декабрь 2023 год), достигли $44,2 млрд (а с 2014 года - более $47 млрд). По данным Исследовательской службы Конгресса (декабрь 2023 год), военная помощь для Украины в течение 2022 и 2023 финансовых годов составила $48,7 млрд, она предоставлялась по трем каналам: по линии президентских полномочий было выделено $25,93 млрд, по программе финансирования Минобороны - $18 млрд, по программе Госдепартамента - $4,73 млрд. По оценкам германского Кильского института мировой экономики (на октябрь 2023 года), общий объем американской помощи в 2022-2023 годах составил $75,4 млрд, из них $46,33 млрд пришлось на военную помощь, $26,37 млрд - экономическую, $2,71 млрд - гуманитарную.

Последний пакет помощи был выделен в конце декабря 2023 года. Он оценивался в $250 млн из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.

Дискуссия о продолжении помощи

Осенью 2023 года в Республиканской партии (имеет большинство в Палате представителей) наметился раскол по вопросу дальнейшего предоставления помощи Украине. Сторонники ее продолжения составляют большинство в партии, но значительная часть республиканцев высказалась за ее сокращение и перенаправление средств на внутренние нужды страны, в частности на усиление границы с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции (по данным американских СМИ, в страну ежедневно нелегально прибывают порядка 10 тыс. человек).

Разногласия усилились в связи с запросом Белого дома о выделении дополнительных расходов (порядка $20 млрд) на экстренную военную помощь Киеву из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивался 30 сентября. Таким образом, выделение средств Украине было увязано с вопросом о финансировании правительства (в случае отсутствия которого наступает шатдаун - прекращение работы некоторых правительственных агентств). В связи с разногласиями среди конгрессменов спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти поставил на голосование законопроект о финансирования правительства, не включавший оказание помощи Украине. 30 сентября он был принят обеими палатами и подписан президентом. Однако инициатива Маккарти была раскритикована частью республиканцев, принадлежащих к консервативному крылу партии, и 3 октября он был смещен с поста (первый в истории США случай отстранения от должности спикера нижней палаты).

После 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС осуществили массированную атаку на Израиль, встал вопрос и о выделении средств Израилю. Демократы предлагают включить помощь обеим странам в один законопроект, республиканцы же настаивали на раздельном предоставлении пакетов поддержки, что объясняется внутрипартийным расколом по вопросу Украины и почти единодушной позицией относительно Израиля.

В октябре Джо Байден предложил утвердить широкий "кризисный пакет" стоимостью $106 млрд, который одновременно включал бы $61,4 млрд Украине, $14,3 млрд Израилю, а остальное должно было пойти на обеспечение безопасности США на границе с Мексикой и интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предполагалось, что единый пакет гарантирует его быстрое принятие, но он даже не был поставлен на голосование. Республиканцы заявили, что готовы выделить средства Украине только в случае ужесточения контроля за помощью Киеву и при условии увеличения ассигнований на охрану южной границы США и борьбу с нелегальной иммиграцией.

При этом помощь Украине продолжала оставаться в повестке Конгресса. Там развернулась дискуссия о ее включении в оборонный бюджет на 2024 год. В итоге в принятый в декабре 2023 г. закон была заложена помощь в размере $800 млн. В нее вошли $300 млн, реализуемых через Программу содействия безопасности, которая предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружения, а не предоставление той или иной техники Украине напрямую из запасов Минобороны. Несмотря на это, Белый дом продолжал добиваться увеличения военных поставок и финансирования других программ помощи Киеву.

4 февраля 2024 года сенаторы представили компромиссный двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который предполагает дополнительное финансирование в размере $118,28 млрд. $60,06 млрд из них планируется направить на поддержку Киева: на эти деньги США намерены пополнить собственные склады и предоставить часть финансовых средств Украине для закупки нового оружия. Около $14 млрд выделяются Израилю, примерно $20 млрд - на укрепление безопасности южной границы США.

Байден поддержал законопроект и призвал Конгресс объединить усилия для его принятия. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл также одобрил проект, заявив, что "республиканцы не могут получить лучшей сделки". Однако спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, ранее поддержавший двухпартийные переговоры, раскритиковал законопроект. Он заявил, что "документ получился хуже, чем ожидалось". По его мнению, "инициатива обречена на провал", а "украинский конфликт не удастся решить путем вливания дополнительных денежных средств". Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев "не быть дураками" и не голосовать за него, а разработать новый отдельный законопроект о границе.