МИД РФ: устремления заговорщиков нацелены на дестабилизацию в РФ, мятеж на руку врагам

В ведомстве предостерегли Запад от "любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Авантюристические устремления мятежников нацелены на дестабилизацию в России, это на руку внешним врагам страны, отмечается в распространенном заявлении МИД РФ в связи с текущей внутриполитической ситуацией.

"Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности, - отметили в дипведомстве. - Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России".

"Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента РФ Владимира Путина", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, - указали в дипведомстве. - Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом".

В МИД выразили убеждение, что "в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского", а "цели и задачи специальной военной операции будут выполнены".

Россия, продолжили в дипведомстве, "продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка". "Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем", - заключили во внешнеполитическом ведомстве РФ.