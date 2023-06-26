Источник: корвет "Строгий" будет сдан с ракетным комплексом "Калибр" в 2024 году

По его сведениям, в процессе строительства на "Строгий" было решено поставить универсальный корабельный стрельбовый комплекс, адаптированный под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"
КРОНШТАДТ, 24 июня. /ТАСС/. Шестой корабль проекта 20380 "Строгий", строящийся на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будет введен в боевой строй Военно-морского флота с ракетным комплексом "Калибр-НК" в следующем году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Корвет "Строгий" будет сдан заказчику в следующем году. Сейчас корабль достраивается, готовится к швартовным испытаниям", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте.
По его словам, в процессе строительства на "Строгий" было решено поставить универсальный корабельный стрельбовый комплекс, адаптированный под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". При закладке корабля предусматривалась установка противокорабельного ракетного комплекса "Уран".
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Строительство корвета "Строгий" на "Северной верфи" началось в феврале 2015 года. Корабль спущен на воду в июне 2019 года. Конструкция надстройки корабля была изготовлена на Средне-Невском судостроительном заводе. Она выполнена из современных композиционных материалов, обеспечивающих радиолокационную скрытность. Двигатели для корабля поставил Коломенский завод.
МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.