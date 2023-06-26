Источник: корвет "Строгий" будет сдан с ракетным комплексом "Калибр" в 2024 году

Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. На заднем плане виден корпус (без надстройки) временно спущенного на воду корвета "Строгий" (заводской номер 1008) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 22.05.2020.

По его сведениям, в процессе строительства на "Строгий" было решено поставить универсальный корабельный стрельбовый комплекс, адаптированный под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"

КРОНШТАДТ, 24 июня. /ТАСС/. Шестой корабль проекта 20380 "Строгий", строящийся на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будет введен в боевой строй Военно-морского флота с ракетным комплексом "Калибр-НК" в следующем году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Корвет "Строгий" будет сдан заказчику в следующем году. Сейчас корабль достраивается, готовится к швартовным испытаниям", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте.

По его словам, в процессе строительства на "Строгий" было решено поставить универсальный корабельный стрельбовый комплекс, адаптированный под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". При закладке корабля предусматривалась установка противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Строительство корвета "Строгий" на "Северной верфи" началось в феврале 2015 года. Корабль спущен на воду в июне 2019 года. Конструкция надстройки корабля была изготовлена на Средне-Невском судостроительном заводе. Она выполнена из современных композиционных материалов, обеспечивающих радиолокационную скрытность. Двигатели для корабля поставил Коломенский завод.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.