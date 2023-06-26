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ТАСС

Зеленский заявил, что неприглашение Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidency via Getty Images

По словам президента Украины, приглашение в альянс для Киева "очень важно"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Отсутствие приглашения Украине вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе станет демотиватором для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, видеоверсия которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите блока, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

"Плохая реакция [на заявление генсека НАТО]. Столтенберг знает мою позицию - она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это - "кинуть" наше государство и наших военных, это - демотивировать нашу армию. <...> Столтенберг знает, мы неоднократно говорили и с ним, и с [президентом США Джо] Байденом, и с [премьер-министром Великобритании Риши] Сунаком, и с многими лидерами Европы. Мы говорили много раз: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из под ног, НАТО для нас - это мотивация", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, как он оценивает высказывание генсека НАТО о перспективах предоставления Киеву приглашения в альянс.

По его словам, полностью демотивировать Украину подобными заявлениями невозможно, однако приглашение в НАТО для Киева "очень важно".

Ранее постоянный представитель Украины при альянсе Наталья Галибаренко заявила, что отсутствие приглашения вступить в состав блока по итогам июльского саммита в Вильнюсе стало бы плохим сигналом для Киева, но не будет концом света для украинских властей. Она также сообщила, что в Киеве не настаивают на немедленном членстве, а хотели бы "обсудить обязательства" со стороны альянса. Под такими обязательствами украинские власти подразумевают гарантии членства после завершения конфликта на территории страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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