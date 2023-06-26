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Названы особенности используемых в зоне СВО комплексов «Альбатрос М5»

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БПЛА "Альбатрос" на форуме "Армия-2020"
БПЛА "Альбатрос" на форуме "Армия-2020".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ИПУ РАН

Комплексы-разведчики «Альбатрос М5» устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал преимущества новых аппаратов, которые российская сторона использует в зоне специальной военной операции (СВО).

«Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для ведения разведки, корректировки огня, наблюдения и фиксации того, как поражена цель. Он изготовлен по схеме летающего крыла из композитных материалов, что позволяет ему быть практически незаметным для радиолокационных станций (РЛС). Кроме того, очень надежная система шифрования, которая обеспечивает возможность работы этого беспилотника по закрытым каналам, не подверженным воздействию системы радиоэлектронной борьбы», — объяснил специалист.

Он помехоустойчив, и не каждая система РЭБ в состоянии вывести его из строя

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Дальность полета составляет 300 километров, а время — 4,5 часа, что позволяет вести наблюдение за ближними тылами противника, отметил Юрий Кнутов.

«Особенность заключается в том, что, действуя на меньших высотах, он имеет возможность вести наблюдение в том числе и за системой противовоздушной обороны (ПВО). Основное его назначение — корректировка огня и наблюдение за позициями противника. Система управления очень простая, можно быстро научиться использованию этого беспилотника», — заключил он.

Ранее представитель компании «Альбатрос» в беседе с ТАСС сообщил, что 50 комплексов-разведчиков дальнего действия «Альбатрос М5» задействованы в зоне СВО. Их задача — выявление и уничтожения украинских опорных пунктов.

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