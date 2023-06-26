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В зоне СВО задействовали 50 комплексов «Альбатрос М5»

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БПЛА «Альбатрос»
БПЛА «Альбатрос».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ

В зоне специальной военной операции (СВО) для выявления и уничтожения украинских опорных пунктов задействовано 50 комплексов-разведчиков дальнего действия «Альбатрос М5». Об этом ТАСС сообщил представитель компании «Альбатрос».

С помощью аппарата производится отслеживание перемещения автомобиля или любой другой техники в зоне СВО. Посредством передачи видео в режиме реального времени выявляется закономерность и определяется точка размещения опорного пункта противника, рассказал собеседник.

По его словам, координаты о взятом под контроль пункте передаются подразделениям Вооруженных сил России, после чего принимается решение об ударе, когда «Альбатрос М5» «используется для наведения, корректировки и фиксации уничтожения опорного пункта противника».

Ранее о применении нового беспилотника в зоне СВО рассказало Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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