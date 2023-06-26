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Военное обозрение

Западная пресса: ВСУ не удаётся справиться с новой тактикой, применяемой ВКС РФ в ходе боевых действий на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Новая тактика, применяемая ВКС РФ, всё больше настораживает украинскую армию. Об этом в своей статье для американского новостного портала Business Insider написал Райан Пикрелл.

Так, по словам обозревателя издания, высокопоставленные украинские чиновники всерьёз обеспокоились превосходством российской авиации и артиллерии в последнее время. В этой связи, продолжает свои суждения Пикрелл, при столкновении сил в различных регионах продолжаются ожесточённые бои.

Особое внимание в материале военный аналитик уделил ударным вертолётам Ка-52, высоко оценив их эффективность на поле боя. В качестве примера он привёл ситуацию с выходом украинских войск за пределы действия своих средств ПВО, что, по его мнению, даёт возможность российским «Аллигаторам» беспрепятственно поражать вражескую боевую технику противотанковыми ракетами.

Кстати говоря, Россия в настоящее время размещает свои самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше делать не решалась

– считает эксперт из Института изучения войны Райли Бейли.

В то же время, отметил собеседник издания, основной проблемой для украинских военнослужащих по-прежнему остаются российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в то время как для украинских сапёров – минные поля.

В завершение, коснулся автор публикации и столь широко тиражировавшегося на протяжении последних нескольких месяцев украинского «контрнаступа», подчеркнув, что и здесь ВСУ испытывают для себя определённые трудности.

Райан Пикрелл:

Украинская армия сталкивается с вызовами в ходе своего контрнаступления, особенно на юге, что обусловлено эффективно выстроенной обороной российских войск. Она и заключается в том, что первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем уже вторая линия осуществляет контратаку
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ка-52
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