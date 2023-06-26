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ТАСС

Нарышкин: замена Буданова и Залужного на их постах не повлияла бы на решение задач СВО

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Глава СВР назвал избыточным интерес журналистов к их судьбе

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Замена главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на их постах не повлияла бы на решение задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен, - отметил Нарышкин. - Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займет один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО".

Сообщения о тяжелом ранении Буданова стали распространяться в СМИ и соцсетях с конца мая. При этом украинские власти утверждали, что за это время неоднократно заслушивали его доклады на заседании ставки верховного главнокомандующего. Буданов 20 июня впервые вышел в прямой эфир украинского телевидения после слухов о его тяжелом ранении и заявил, что с ним все в порядке.

В мае также в СМИ появлялась информация о тяжелом ранении Залужного, но в оборонном ведомстве Украины ее опровергали. Главком 19 июня опубликовал видеозапись проверки им работы группировок ВСУ в прифронтовом районе. До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами допустил, что Залужный может находиться за границей. Глава государства добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВСУ, "но для этого нужно перейти на иностранный язык". При этом Путин признал, что "может ошибаться". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
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