Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев

Патрушев: биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях.

"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев.

"Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.