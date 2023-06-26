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РИА Новости

Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях.

"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев.

"Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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