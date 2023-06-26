Премьер Индии Моди: США стали одним из самых важных партнеров Нью-Дели в области обороны

ЦАМТО, 23 июня. США являются одним из самых важных партнеров Индии в области обороны. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Соединенные Штаты стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны. Сегодня Индия и США работают вместе в космосе и на море, в науке и полупроводниках, в стартапах, в технологиях и торговле, в сельском хозяйстве и финансах, в искусственном интеллекте", – заявил он в ходе выступления в конгрессе США.

Ранее Н.Моди заявил, что Индия и США "перешли к отношениям, включающим передачу технологий, совместную разработку и производство" оборонной техники.

Накануне компания GE Aerospace, "дочка" General Electric, сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с индийской Hindustan Aeronautics Limited по производству двигателей GE Aerospace F414 для истребителей Tejas Mk2 ВВС Индии. Двигатели GE-F414 используются на нескольких современных боевых самолетах нового поколения. В настоящее время эти двигатели эксплуатируются на истребителях F-18 Super Hornet и боевых самолетах Saab JAS 39-Gripen нового поколения, а также интегрируются в самолеты, строящиеся в Южной Корее.

Ряд американских и индийских СМИ утверждают, что США согласились передать Индии около 80% технологий этого двигателя – беспрецедентный шаг с учетом того, что США поддерживают строгий контроль над внутренними военными технологиями и никогда в прошлом не передавали столь важные технологические ноу-хау странам, не являющимся союзниками, отмечает агентство.