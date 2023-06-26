Поставленные на Украину в обход запрета швейцарские бронеавтомобили Eagle I останутся на вооружении ВСУ

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Швейцарские бронированные автомобили Eagle попали на Украину в обход запрета на их реэкспорт, Берн не давал разрешение на их поставку украинской армии. Об этом говорится в отчете Государственного секретариата по экономике (SECO).

Правительство Швейцарии провело собственное расследование по факту появления на вооружении ВСУ бронеавтомобилей швейцарского производства. Швейцарский броневик Eagle I с нанесенной на него символикой ВСУ в виде белого креста был замечен в районе города Часов Яр рядом с Артемовском (Бахмутом). Также аналогичный бронеавтомобиль был замечен в районе Авдеевки. Сколько всего бронемашин Eagle I в украинской армии в Швейцарии не знали.

Согласно отчету SECO, Швейцария не поставляла бронемашины Украине, технику без согласования передали немцы, которые выкупили их у датчан, а Дания получила их от Швейцарии. Вот такой путь проделали броневики, прежде чем попасть к украинским военным. Всего немцы передали Киеву одиннадцать бронемашин Eagle I, заявив, что не знали о необходимости получить разрешение, поскольку с техники была снята броня.

Бывший руководящий директор не обращался в SECO для согласования на экспорт в Украину, поскольку из-за демилитаризованного состояния транспортных средств он предположил, что декларация больше не актуальна

- говорится в отчете.

В итоге все разрешилось самым "лучшим" образом: броневики остаются у Украины, Германия не виновата, так как решение было принято на уровне директора компании, которому больше не будет продаваться швейцарская военная продукция.