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ТАСС

Россия призвала США не совершать ошибку и не отправлять войска НАТО на Украину

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Москва предостерегает Вашингтон, так как он контролирует Североатлантический альянс

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия предостерегает Соединенные Штаты от дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями и указывает, что там не должно быть войск НАТО. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

"Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", - сказал замминистра. Рябков отметил, что РФ предостерегает США как страну, которая контролирует НАТО. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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