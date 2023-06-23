Войти
Военное обозрение

В США планируют ускорить программу по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования

190
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Палата представителей США накануне приняла на рассмотрение законопроект по закреплению на законодательном уровне программы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N). Всё это стало возможным благодаря внесению поправок Комитетом палаты представителей по вооружённым силам в Закон о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год, предусматривающий принятие американскими законодателями новой программы вооружений в этом направлении.

Риск ядерной угрозы возрастает с каждым днём. Ядерный арсенал Китая продолжает существенно расширяться, равно как и российский. Именно по этой причине нам просто необходимо усилить свой ядерный потенциал

– отметил член нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии Даг Ламборн.

Стоит отметить, что администрация действующего американского президента Джо Байдена пыталась свернуть вышеупомянутую программу, даже не предоставив бюджетную заявку на получение финансирования на эти цели на будущий финансовый год. Кстати говоря, в прошлом году несколько республиканцев совместно с демократами консолидировали свои усилия по дальнейшему продвижению программы SLCM-N, реализация которой на 2023 финансовый год оценивалась в 25 млн долларов. Американские парламентарии упрекнули тогда администрацию Байдена в попытке отменить её.

Между тем, Джо Кортни, возглавляющий подкомитет Палаты представителей по морским и экспедиционным силам, крайне скептически относится к данной законодательной инициативе, считая её контрпродуктивной. Как отметил представитель от Республиканской партии, боевая часть (БЧ) такой ракеты в рамках SLCM-N обойдётся государству в общей сложности не менее чем в 31 млрд долларов.

За эти деньги ВМС США могут добиться гораздо больших успехов. На эти средства наше морское ведомство могло бы построить 15 эсминцев с управляемым ракетным оружием или 10 многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния

– аргументировал свою точку зрения и видение ситуации Кортни.

Таким образом, в законе о санкционировании расходов на оборону на следующий год, который вышеуказанный комитет попытается протолкнуть на следующем пленарном заседании в июле, как ожидается, на эти цели будут предусмотрены средства в размере 196 млн $. Однако удастся ли республиканцам и демократам прийти к консенсусу по данному вопросу, пока неясно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.08.2020
Россия вышла к границам НАТО
19.09.2019
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
09.10.2018
США разморозят проект САУ XM2001 Crusader (Крестоносец). Догнать РФ и КНР
20.06.2013
Ядерное предложение
20.07.2011
7 вопросов по авианосцу КНР
01.04.2008
Вооружённые без силы
25.03.2008
Франция сократит на треть свой арсенал оружия массового уничтожения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом