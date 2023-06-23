В США планируют ускорить программу по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования

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Палата представителей США накануне приняла на рассмотрение законопроект по закреплению на законодательном уровне программы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N). Всё это стало возможным благодаря внесению поправок Комитетом палаты представителей по вооружённым силам в Закон о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год, предусматривающий принятие американскими законодателями новой программы вооружений в этом направлении.

Риск ядерной угрозы возрастает с каждым днём. Ядерный арсенал Китая продолжает существенно расширяться, равно как и российский. Именно по этой причине нам просто необходимо усилить свой ядерный потенциал

– отметил член нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии Даг Ламборн.

Стоит отметить, что администрация действующего американского президента Джо Байдена пыталась свернуть вышеупомянутую программу, даже не предоставив бюджетную заявку на получение финансирования на эти цели на будущий финансовый год. Кстати говоря, в прошлом году несколько республиканцев совместно с демократами консолидировали свои усилия по дальнейшему продвижению программы SLCM-N, реализация которой на 2023 финансовый год оценивалась в 25 млн долларов. Американские парламентарии упрекнули тогда администрацию Байдена в попытке отменить её.

Между тем, Джо Кортни, возглавляющий подкомитет Палаты представителей по морским и экспедиционным силам, крайне скептически относится к данной законодательной инициативе, считая её контрпродуктивной. Как отметил представитель от Республиканской партии, боевая часть (БЧ) такой ракеты в рамках SLCM-N обойдётся государству в общей сложности не менее чем в 31 млрд долларов.

За эти деньги ВМС США могут добиться гораздо больших успехов. На эти средства наше морское ведомство могло бы построить 15 эсминцев с управляемым ракетным оружием или 10 многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния

– аргументировал свою точку зрения и видение ситуации Кортни.

Таким образом, в законе о санкционировании расходов на оборону на следующий год, который вышеуказанный комитет попытается протолкнуть на следующем пленарном заседании в июле, как ожидается, на эти цели будут предусмотрены средства в размере 196 млн $. Однако удастся ли республиканцам и демократам прийти к консенсусу по данному вопросу, пока неясно.