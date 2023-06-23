Новейший корвет "Резкий" в ходе ЗХИ выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели

Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.

ЦАМТО, 22 июня. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для ТОФ на Амурском судостроительном заводе, в рамках ЗХИ выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны, в расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 км.

Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.