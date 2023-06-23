Новейший корвет "Резкий" в ходе ЗХИ выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели

ЦАМТО, 22 июня. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для ТОФ на Амурском судостроительном заводе, в рамках ЗХИ выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени.
Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны, в расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 км.
Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.