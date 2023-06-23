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ТАСС

"Тактическое ракетное вооружение" увеличила захват цели торпедой ЭТ-1Э до 3 км

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УЭТ-1Э
533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель" .
Источник изображения: Максим Климов

Как отметили в корпорации, из-за малой шумности снаряда противнику сложно обнаружить эту торпеду и выпустившую ее подлодку

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Малая шумность новой электрической торпеды ЭТ-1Э позволила увеличить дальность захвата цели ее системой наведения до 3 км. Об этом ТАСС сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Торпеда ЭТ-1Э отличается малой шумностью, что, с одной стороны, затрудняет обнаружение противником как самой торпеды, так и выпустившей ее подлодки, а с другой - заметно увеличивает дальность захвата цели системой самонаведения: при работе по подводным лодкам - до 3 км", - отметили в корпорации.

В октябре 2022 года заместитель гендиректора государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион" Дмитрий Бензорук рассказал ТАСС, что торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подводных лодках, подтвердив безопасность своего размещения на носителях. Он также сообщил, что торпеда может быть оснащена дополнительными модулями благодаря модульной конструкции.

Электрическая торпеда ЭТ-1Э разработана в ГНПП "Регион", являющемся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного вооружения. Торпеда способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 533 мм. Скорость хода - от 30 до 50 узлов, масса ВВ - 250 кг.

Впервые ЭТ-1Э представили в экспозиции КТРВ на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минпромторг РФ
Выставки
МВМС
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