Глава Кронштадтского морского завода заявил, что за 12 лет не было ни одного срыва заказов

За год на предприятии проводят ремонт и сервисное обслуживание порядка 170 кораблей и судов

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) за 12 лет не допустил ни одного срыва выполнения заказов. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщил генеральный директор предприятия Анатолий Белоев.

"Кронштадтский завод во все времена занимался сервисным обслуживанием и ремонтом кораблей и судов. За последние 12 лет у завода не было просрочек и нарушений согласованных графиков по выполнению наших обязательств", - сказал Белоев.

По его данным, за год КМЗ проводит ремонт и сервисное обслуживание порядка 170 кораблей и судов, выполняет около 40 доковых ремонтов в год.

Белоев также отметил, что заводские ремонты кораблей по техническому состоянию составляет около 40%. "Для выравнивания и оптимизации загрузки заводу нужно принимать в год не менее двух кораблей для проведения таких ремонтов", - добавил глава предприятия.

Кронштадтский морской завод отметил 4 марта 165 лет со дня основания. За эти годы завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", восстановил готовность более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Среди них первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора", "Варяг", линкоры "Севастополь", "Октябрьская революция", эсминцы типа "Новик", подводные лодки, ледоколы "Ермак", "Красин" и другие. В июне 2022 года завод завершил ремонт и восстановление корпуса первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли России. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.