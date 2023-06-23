Кронштадтский завод намерен направить на модернизацию своих доков 2 млрд рублей

На предприятии, в частности, планируется накрытие эллингами доков имени Ф. В. Митрофанова и "Памяти трех эсминцев", чтобы в дальнейшем производить на них работы при осадках и минусовых температурах

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует потратить на ремонт и модернизацию своих четырех сухих доков более 2 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщил генеральный директор предприятия Анатолий Белоев.

"Впервые участвуем в программе, которая софинансируется государственным бюджетом. Завод обладает четырьмя доками, каждый из которых нуждается в ремонте на сумму от 500 до 700 млн рублей, что в совокупности составляет более 2 млрд рублей. Каждому более 100 лет. Планируем возвести новую защиту от грунтовых вод с тем, чтобы они жили еще не менее 100 лет", - сказал Белоев.

Он отметил, что на заводе проводят обследование доков, ведут проектно-изыскательские работы, на которые в 2023 году планируют направить около 70 млн рублей.

По словам главы КМЗ, в планах у предприятия накрытие эллингами доков имени Ф. В. Митрофанова и "Памяти трех эсминцев", что позволит производить там работы при осадках и минусовых температурах.

Существует также проект по расширению одного из самых больших сухих доков в России и мире - дока имени П. И. Велещинского для крупнотоннажного строительства, добавил Белоев.

Кронштадтский морской завод отметил 4 марта 165 лет со дня основания. За эти годы завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", восстановил готовность более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Среди них первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора", "Варяг", линкоры "Севастополь", "Октябрьская революция", эсминцы типа "Новик", подводные лодки, ледоколы "Ермак", "Красин" и другие. В июне 2022 года завод завершил ремонт и восстановление корпуса первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли России. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.