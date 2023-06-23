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ТАСС

ФРГ в новом пакете военной помощи передает Киеву боеприпасы, тягачи и патрульные машины

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Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

Берлин также планирует в скором времени направить ракеты для системы ПВО Patriot, их число не уточняется

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германия в новом пакете военной помощи Украине передает Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины. Это следует из опубликованного в среду правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые были предоставлены или которые планируется предоставить ВСУ.

В новый пакет вошли 1 тыс. снарядов калибра 155 мм, два колесных тягача и два полуприцепа, шесть патрульных машин, высокоточные боеприпасы калибра 155 мм. Количество последних не указывается. Власти ФРГ также планируют в скором времени направить ракеты для системы ПВО Patriot, их число не уточняется.

Общий размер финансирования, которое власти ФРГ намерены направить в качестве военной помощи Украине в текущем году, составляет около €5,4 млрд. В прошлом году на это было потрачено €2 млрд. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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