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ТАСС

Совфед разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты о службе в ВС РФ

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Совет Федерации
Совет Федерации.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В частности, заключить контракт не смогут те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужден за шпионаж, захват заложника и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" дополняется нормами о том, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужден за шпионаж, захват заложника и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Не смогут заключить контракт с ВС и граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей. В частности, речь идет об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с детьми, развратных действиях в отношении них.

Кроме того, документ предполагает, что контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования воинской части. При этом речь не идет о гражданах, которые совершили преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма, а также хищением ядерных материалов или незаконным обращением с ними.

Особенности заключения контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время определит Минобороны РФ.

Контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе и не имеющие заболеваний из перечня, утвержденного Минобороны РФ. Граждане мужского пола смогут заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ вне зависимости от их пребывания в запасе. Как указывал ранее профильный комитет Госдумы по обороне, "это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ".

Документ также предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок досрочного освобождения от отбывания наказания граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Закон вводит новый предельный возраст пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Так, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания - 65 лет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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