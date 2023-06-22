Войти
Известия.ru

Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия

274
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Пентагон: бухгалтерская ошибка в расчетах на $6 млрд позволила Украине получить больше оружия

Пентагон сможет потратить на вооружение для Украины на $6 млрд больше, чем ожидалось из-за ошибки в бухгалтерском учете. Об этом 21 июня сообщило агентство Bloomberg.

Министерство обороны США завысило стоимость отправленного из своих запасов оружия на $2,6 млрд в 2022 финансовом году и на $3,6 млрд в 2023 финансовом году. В общей сложности это составляет $6,2 млрд, сообщила заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх журналистам в Пентагоне.

«Это просто вернется в тот денежный банк, который мы выделили для Украины», — сказала она.

Сингх объяснила ошибку несоответствиями в оценке оборудования.

Ранее, 12 июня, американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить, не завышаются ли цены на оружие, поставляемое Киеву в рамках военной помощи. Он сослался на информацию о том, что минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники на $3 млрд. Рубио выразил обеспокоенность, что ведомство намеренно завышало цены.

О завышении стоимости американской военной техники почти на $3 млрд стало известно 18 мая. На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это случилось из-за путаницы, так как во время оценки в некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость».

Между тем 20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон сосредоточен на комплексной поддержке Киева. По его словам, администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине.

9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.


Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
02.12.2022
Путину на Украине поможет опыт в Чечне и "генерал Мороз"
20.10.2021
Le Figaro (Франция): климат между Россией и НАТО продолжает ухудшаться
02.04.2021
АрміяINFORM (Украина): Путин уже напал, или к какой войне готовится Россия в последние годы
20.05.2016
Признайте факты: российская армия проходит модернизацию и становится смертоносной военной машиной (The National Interest, США)
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
17.10.2014
Упустил ли «Авиакор» свой Ил-114? Миллиардные инвестиции могут сорваться на фоне скандала с Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ