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ТАСС

Президент Бразилии полагает, что военная победа ни одной из сторон на Украине невозможна

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Источник изображения: Митя Алешковский/ ТАСС

Луис Инасиу Лула да Силва призвал Москву и Киев как можно быстрее прийти к миру

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Военная победа в конфликте на Украине невозможна, и стороны должны как можно быстрее прийти к миру. Такое мнение выразил в опубликованном в среду интервью газете Corriere della Sera президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Он прибыл с визитом в Италию, где встретится с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а также Папой Римским Франциском в Ватикане.

"Обе страны (Россия и Украина - прим. ТАСС) думают, что могут выиграть в военном плане, я с этим не согласен. Думаю, что слишком немногие говорят о мире. Меня беспокоит, что, когда так много людей в мире страдают от голода, так много детей без еды, вместо того чтобы искать решение проблемы неравенства, мы занимаемся войной. Крайне важно, чтобы Россия и Украина нашли общую дорогу к достижению мира", - сказал бразильский лидер.

Говоря о международных отношениях, он отменил важность формата БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). "Мы убеждены, что многополярный мир гораздо лучше превосходства однополярного или двустороннего противостояния. Создание связей между разными странами может помочь сбалансировать тенденции и смягчить разногласия", - сказал да Силва.

Он также поддержал идею реформирования Совета Безопасности ООН. "Этот механизм отражает равновесие в мире 1945 года. По прошествии 80 лет необходим более широкий Совет, в котором были бы представлены голоса Латинской Америки и Африки, чтобы действительно служить миру и безопасности", - добавил он. 

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Франция
ЮАР
Компании
ООН
Проекты
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