Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции (СВО) защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, российские самолеты работают также в ближней зоне, поэтому являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34 от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства.

Он не уточнил, о каких мерах идет речь, однако отметил, что «они эффективно противодействуют РЭБ противника».

Ранее военкор Александр Коц рассказал о средствах радиоэлектронной борьбы, которые действуют в зоне украинского контрнаступления. По его словам, российское оборудование сильно снижает эффективность иностранных вооружений.