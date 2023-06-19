Военкор назвал дающее преимущество перед иностранным оружием ВСУ средство

Военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые действуют в зоне украинского контрнаступления. По его словам, российское оборудование сильно снижает эффективность иностранных вооружений.

Он указал на то, что в зоне работы радиоэлектронного оружия «кладется» вся спутниковая навигация. Это сильно снижает эффективность высокоточных боеприпасов, которые наводятся по GPS-координатам.

Кроме того, перед отечественными средствам РЭБ оказались уязвимы многие иностранные радиостанции. В результате некоторые украинские подразделения вовсе остались без связи.

Помимо прочего, из-за работы средств РЭБ ВСУ пришлось уменьшить применение беспилотников на запорожском направлении.

Среди наиболее эффективных отечественных средств РЭБ Коц назвал «Мурманск-БН», «Хибины», «Красуху-4» и другие.

«Это и есть тот самый асимметричный ответ на поставки западных вооружений, который способна дать Россия — хирургический разрез вместо удара кувалды», — отметил военкор.

Средства РЭБ позволяют глушить радиосигнал, также некоторые из них занимаются радиоразведкой и могут ставить помехи.

Ранее представитель компании-производителя программного обеспечения «Астраком» рассказал об отечественном беспилотнике «Патриот». По его словам, он может противостоять вражеским средствам РЭБ.