Украинское «контрнаступление» развивается не так, как анонсировал киевский режим, и не оправдывает надежд, которые возлагали на него кураторы с Запада. Самым большим разочарованием стали колоссальные потери бронетехники, поставленной Киеву. Они настолько велики, что скрывать их уже невозможно. Остается только популярно и публично объяснять, насколько нехорошими оказались русские военные, сумевшие справиться с чудо-оружием.

Больнее всего коллективный Запад воспринял уничтожение и захват немецких «Леопардов». Они были символом украинского «контрнаступления» — а стали олицетворением его провала. Тем более печальным, если учесть, насколько легко — во всяком случае, на обывательский взгляд — с ними справилась армия России. «Сообщения сайта оборонной аналитики и военных действий Oryx, собирающего данные из открытых источников, говорят о том, что украинская армия под огнем российской артиллерии и в ходе пересечения минных полей потеряла не менее 16 бронированных машин Bradley и четыре танка Leopard, — пишет иранское издание Javan. — Видимо, именно в связи с этим в последние дни высокопоставленные политики европейских стран снова заговорили о том, что предоставят Украине больше танков, хотя еще совсем недавно они же утверждали, что ВСУ имеют „все необходимое“ для начала „контрнаступления“».

Публикуемые в интернете кадры демонстрируют, как именно украинские военные теряют западную бронетехнику. Изобретательно и разнообразно! В одном случае «Леопард», будто слепой, на полной скорости врезается в горящую БМП «Брэдли» и воспламеняется сам. В другом ролике на кадрах с квадрокоптера виден такой же «Леопард», но с оторванным стволом. А в самые первые дни «контрнаступления» широко разошлись ролики с западной бронетехникой, просто брошенной на поле боя украинскими экипажами.

В том нет ничего удивительного. Крупные денежные вознаграждения для российских военных за подбитую американскую и европейскую технику сделали ее привлекательной мишенью. В телеграм-каналах фигурируют признания украинских танкистов в том, что они начали самостоятельно портить «Леопарды», чтобы не оказаться на них под огнем русских солдат. Кто-то сыплет песок в топливные баки, кто-то находит возможность по пути к передовой наехать кормой на мину — приемов много. А цель у них одна: не стать мишенью для российских военных. Танкисты ВСУ откровенно говорят: сегодня безопаснее воевать на старых Т-72 и даже Т-64, потому что на них русские обращают куда меньше внимания. А «Леопарды», «Брэдли» и «Страйкеры» для них — цели номер один.

Западная пресса ни о чем подобном никогда не напишет. Нельзя же подвергать сомнению высочайшую мотивированность украинских войск! Пусть даже они никак не могут дойти даже до первой линии российских позиций, а вязнут в бессмысленных и кровопролитных боях за отдельные опорные пункты. Поэтому на Западе нашли других виноватых в неудачном наступлении. Ими оказались российская боевая техника и тактика ее применения.

Американское издание The Drive пишет, что «у украинской бронетехники, похоже, проблема с российским боевым вертолетом» Ка-52. «Их активность, и активность российских боевых вертолетов в целом, усилилась в попытке остановить „контрнаступление“ Украины, — приводит The Drive слова эксперта в сфере тактики ВВС Гая Плопски. — Ка-52 бьют прежде всего по движущимся целям, расположенными вблизи — или впереди — украинских позиций. В таких случаях у украинцев нет средств ПВО ближнего действия между Ка-52 и его целью, что делает тактику их применения очень выгодной».

А еще коварные русские применяют в бою противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который легко справляется с западной бронетехникой. Об этом с нескрываемой грустью сообщает Military Watch Magazine. Авторы статьи подчеркивают: «Более старые варианты „Корнета“ впервые были использованы в бою во время войны в Ираке, где иракский спецназ эффективно применил их против американских танков „Абрамс“ и боевых машин „Брэдли“ в 2003 году. Они также доказали свою эффективность против израильских танков „Меркава“, в том числе против усовершенствованного танка „Меркава“-IV, во время попытки израильского вторжения в Южный Ливан в 2006 году».

При этом авторы статьи из Military Watch Magazine подчеркивают, что российский «Корнет» отстает «от передовых технологий, особенно в сравнении с такими системами, как американский „Джавелин“, израильский „Спайк“ и китайский HJ-12». Вот только об успехах тех же «Джавелинов», на которые ВСУ чуть ли не молились, сегодня ничего не слышно. И это лишний раз подтверждает: ставка на «вундерваффе», которую сделал Киев, завела его в стратегический и тактический тупик. И не только на поле боя. Все чаще на Западе стали заговаривать о том, что неудача контрнаступления нанесла тяжелый удар по всей НАТО.

Альянс внезапно получил множество неприятных свидетельств того, что его техника не в состоянии противостоять современному российскому оружию. Отчасти в этом виноваты украинские вояки. Как рассказывают их западные инструкторы, даже самым современным вооружением они пользуются по старинке. «Мы учили их действиям в городских условиях, дали им лучшие тактические навыки и отличное оружие, но они все равно бросаются в атаку неорганизованной толпой», — сетовал не так давно один британский военный.

Такая «оригинальная» тактика стала причиной колоссальных людских потерь ВСУ в боях, особенно на Запорожском направлении. По сообщениям российских военных, случается, что из полной роты в 120 человек после нескольких атак в живых остаются меньше десятка украинских солдат. И потому в последние дни на линии боевого соприкосновения все чаще фиксируют массовые сдачи украинских военнослужащих в плен. А вместе с ними попадает в «плен» и западная техника, что особенно пугает аналитиков НАТО. Их осторожные прогнозы, что конфликт на Украине приведет в первую очередь к повышению боевых навыков и возможностей армии России, полностью сбывается.

Помимо освоения новых тактических приемов и совершенствования оружия, российские военные получают в свое распоряжение все больше и больше образцов натовского вооружения. Сами «Леопарды» и «Брэдли» не являются секретными новинками, кое-то из их оборудования Запад хотел бы сохранить в тайне. Но уже не смог. «Теперь, когда германские танки не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву (включая один из последних вариантов A6), Германия осознала, насколько большой ошибкой это было, — отмечается в статье издания infoBRICS. — Интересно, что после этого фиаско Вашингтон и Лондон хранили странное молчание по поводу своего ранее хвастливого обещания отправить на Украину „Абрамсы“ и „Челленджеры“».

Надо думать, ни американским, ни британским военным ой как не хочется, чтобы и их танки оказались в руках российских солдат. Ведь это очевидно позволит нам быстро разработать новые средства борьбы с западной бронетехникой. А российский военно-промышленный потенциал, как считает Драголюб Боснич, и без того «был значительно расширен и оказался практически неуязвимым для западных санкций. Военные же продемонстрировали замечательную гибкость, быстро применив новую тактику, что привело их к блестящим результатам, когда дело дошло до отражения атак киевского режима».

На фоне колоссальных людских и технических потерь ВСУ, коллективный Запад все еще продолжает анонсировать новые поставки оружия Украине. И в то же время все яснее дает понять киевскому режиму, что при таких результатах боевых действий ни о каком скором или досрочном вступлении в НАТО не может быть и речи. Одновременно в России вновь заговорили о необходимости полной демилитаризации и денацификации Украины. Судя по сорванному «контрнаступлению» и осторожному прощупыванию западными политиками темы мирных переговоров, выполнение обеих задач — вопрос не столько возможностей, сколько времени. И не столь отдаленного.

Антон Трофимов