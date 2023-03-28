Американцы: наступление станет для Украины самоубийством

Читатели WSJ назвали возможное наступление ВСУ "дезинформацией" и "самоубийством"

Несмотря на подготовку солдат и западную помощь, ВСУ не смогут начать свое наступление "по канонам НАТО", пишут авторы статьи в WSJ. По мнению читателей издания, никакого наступления не будет вовсе, а если оно и состоится, то закончится для украинских войск плачевно.

Дэниел Майклс (Daniel Michaels)

Иэн Ловетт (Ian Lovett)

Решающее значение будут иметь оружие и подготовка союзников по НАТО, а также поиск слабых мест России.

После нескольких месяцев поставок нового оружия с Запада Украина готова нанести ответный удар российским силам в ближайшие недели — эта крайне рискованная кампания определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров.

Оперативные планы Украины засекречены, но некоторые моменты подсказывает наличие или, наоборот, отсутствие у сторон определенной техники и их недавние действия. Противники топчутся на месте и расстреливают боеприпасы со скоростью, невиданной со времен обеих мировых войн.

По мнению стратегов, чтобы добиться успеха в борьбе с богатой ресурсами и хорошо укрепленной обороной России, потребуется сочетание умения и удачи, чтобы нащупать слабые места и ими воспользоваться. Киевские силы более мотивированы и в некоторых случаях лучше вооружены, чем войска Москвы, но Россия готовилась к украинскому нападению месяцами и продемонстрировала, что не поскупится ни на жизни солдат, ни на технику.

"Это будет очень, очень сложно, — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Нельзя недооценивать большой потенциал и жестокую силу русских".

Украинские силы месяцами проходили подготовку в Западной Европе и США, обучаясь современному оружию и боевым действиям в составе крупных формирований. Перспективы Киева будут зависеть того, сможет ли он координировать различные виды войск, включая артиллерийские части, танковые корпуса и пехоту, в ходе так называемых общевойсковых маневров.

Однако несмотря на обучение и приток натовской техники, начать штурм в стиле альянса Украина не сможет, потому что ни та, ни другая сторона не контролирует украинское небо. Чтобы выбить окопавшегося врага, как намеревается сделать Украина, хрестоматийное наступление из учебника США и их союзников должно начаться с массированной воздушной атаки с применением самолетов и крылатых ракет. Именно так США развязали обе войны в Ираке.

"Мы бы атаковали с воздуха и установили бы превосходство в воздухе", — сказал подполковник армии США в отставке Джон Нагл, сегодня адъюнкт-профессор Военного училища сухопутных войск США. Однако на Украине, отмечает он, ни у одной из сторон нет реального преимущества в авиации.

По словам Нагла, количество истребителей и боевых вертолетов у Украины ограниченно, она их бережет и рисковать ими в лобовой атаке на российские войска не будет.

Вместо этого, предполагают стратеги, Украина наверняка предпримет крупную атаку (или, наоборот, ряд небольших) с использованием высокоточного оружия дальнего действия сухопутного базирования, включая пожертвованные западными союзниками ракеты и артиллерию. Американские мобильные ракетные установки M142 HIMARS, M270 и тяжелые гаубицы могут стрелять разрывными снарядами со спутниковым наведением на расстояние до 80 км.

Этот радиус в сочетании с разведданными из украинских и западных источников позволит Киеву бить по российским силам далеко за линией фронта. За последний год украинские войска нанесли крупные удары по российским логистическим базам, командным центрам и линиям снабжения. Цель таких ударов — изолировать подразделения на поле боя, подорвать их боеспособность и посеять смятение в рядах русских.

После первоначального артиллерийского и ракетного обстрела украинские сухопутные войска двинут вперед большие силы — так, во всяком случае, поступили бы войска США. Однако большая разница заключается в том, что силы США или союзников пустили бы в авангарде современные основные боевые танки, тогда как у украинских сил их немного.

Великобритания пообещала поставить 14 "Челленджеров 2", и еще минимум 22 танка "Леопард" немецкого производства прибудут из Польши и Норвегии. Однако в ближайшее время ожидается больше — в том числе из Германии.

США пообещали танки M1 "Абрамс", но они поступят лишь к концу года.

У Украины есть несколько сотен советских танков, подаренных бывшими соседями по Варшавскому договору либо захваченных у российских войск. Сколько Киев сам потерял в боях, неясно.

Старые модели лишены современной брони западных танков и не могут прицеливаться и вести огонь на ходу, но многие прошли модернизацию и получили передовое оборудование — в том числе приборы ночного видения, компьютерное наведение и защищенную связь.

За фронтовой волной танков наверняка последуют десятки БМП. Некоторые из них — например, французские AMX-10 и американские "Брэдли" — сами сродни танкам благодаря гусеничном ходу и орудийным башням. Огромный пулемет "Брэдли" может выполнять до 300 выстрелов в минуту и уничтожить российский Т-72 с расстояния свыше полутора километров. БМП также несет противотанковые ракеты TOW, которые уничтожают цели с расстояния свыше трех километров.

Позади этих машин с крупнокалиберными орудиями или рядом с ними Украина, скорее всего, развернет бронетранспортеры — например, поставленные США "Страйкеры". Быстрые и мобильные восьмиколесные машины повезут пехотинцев для захвата и удержания территории — или отражения российской пехоты, которая может угрожать украинским силам.

"Сам бы я предпочел усесться в M1, но правда в том, что БМП тоже могут нанести большой урон", — отметил Нагл.

Джон Спенсер, председатель отдела исследований боевых действий в городских условиях Мэдисонского политического форума из Нью-Йорка, сказал, что Украине нужны ощутимые успехи уже сейчас, не дожидаясь появления тех же "Абрамсов" — это важно для дальнейшей поддержки Запада.

"Украинское весеннее наступление во главе с "Леопардами" и "Брэдли" принесет им большую пользу от союзников, какую бы территорию они при этом не отвоевали, — сказал он. — Украина должна идти вперед и побеждать".

Куда именно Украина нанесет основной удар, пока неизвестно. Спенсер предположил, что Киев наверняка попытается выявить самые слабые моменты в российской обороне и связать ее ударные силы, чтобы Москва не смогла развернуть их в другом месте. Он заметил, что именно эта стратегия позволила украинцам отвоевать тысячи квадратных километров на северо-востоке Харьковской области прошлой осенью после того, как в течение нескольких месяцев обсуждалось наступление на юге, в Херсонской области.

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен предположил что Киев захочет перерезать сухопутный коридор вдоль юго-востока Украины, выступив из Запорожья в сторону Мелитополя и Азовского моря. Успех на этом направлении расколет российские силы и перережет пути снабжения западной группировки близ оккупированного Крыма.

Предвидя такое нападение, Москва потратила месяцы на возведение в Запорожской области оборонительных укреплений. По мнению ряда аналитиков, это побудит украинцев попробовать иной подход.

"Один момент, где они сильны — это поиск слабостей в российской линии обороны, — заметил О'Брайен. — Главное — добиться успеха".

По словам Нагла, физическая оборона послужит препятствием лишь в том случае, если сама будет хорошо укреплена. Он заметил, что если российские войска вовремя не займут траншеи, Украина попросту сровняет их бульдозерами и двинется вперед.

О'Брайена беспокоит, что из-за специфики оружейных поставок Запада Украина может начать наступление, не получив всех необходимых для успеха возможностей — особенно оружия большей дальности, которое бы перерезало российские пути снабжения. С прошлого года Украина запрашивает у США армейскую тактическую ракетную систему ATACMS, чья дальность действия доходит до 305 километров.

Администрация Байдена пообещала Украине оружие и другую помощь на сумму свыше 32 миллиардов долларов, однако предоставить ATACMS отказалась из опасений, что Киев применит ее для ударов по территории России и тем разожжет еще более обширный конфликт с Западом.

Однако научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков заметил, что долгая борьба за Бахмут истощила русских и может дать Украине шанс на успех.

"Открывается уникальное окно возможностей для наступления, когда Россия ослаблена из-за неудачного наступления, а новая волна мобилизации еще не началась", — сказал он. При этом он добавил, что после года боевых действий обе стороны столкнулись с одной и той же проблемой: "Мобилизовывать ресурсы для поддержания боевых действий на прежнем уровне все труднее".

Комментарии читателей:

STEVEN FRANKEL

Не сомневаюсь, что Украине нужна победа на поле боя, и она действительно возможна. В зависимости от того, сможет ли Россия гибко развертывать или перебрасывать войска, этот первоначальный успех либо удастся отразить, либо подавить основные силы наступающих. Едва ли это будет выгодно — что Украине, что Западу.

MICHAEL NEELLY

У обороняющейся стороны, как правило, большое превосходство над нападающей. Многие авторитеты утверждают, что наступающая сторона должна иметь втрое больше сил, чтобы выиграть. В общем, Украине предстоит крайне тяжелая борьба.

Joan Newcomb

Ну и как им воевать, если им не доверяет главный поставщик оружия — США?

Martin Vakselj

Даже если они отвоюют часть земли в Запорожье, что это им даст? Я был за то, чтобы вооружать Украину в самом начале, а сейчас, после аннексии, уже не вижу смысла. Украинцам все равно никогда не взять Москвы. И что, Россия возьмет и отступит просто потому, что четыре украинских "Абрамса" завязли в грязи?

Marc Jones

Много пропаганды с обеих сторон. Но ничто не изменит того факта, что украинцы у Киева закончатся раньше, чем у Москвы русские.

D Porter

Закончите это всё поскорее. Победителя все равно не будет, только погибнет еще больше людей, а остальной мир будет зазря страдать.

Joseph Breton

Слишком много поставлено на карту и слишком много уже потрачено. Тем более целью всегда было не освободить Украину, а наказать Россию... во что бы это ни обошлось Киеву. Ради этого мы эту стычку и спровоцировали. Почитайте хотя бы здешние комментарии. Эта мысль звучит четко и ясно: Украина — марионетка, расходный материал и пушечное мясо.

Ig Bris

Это просто нелепица. На масштабное наступление у Украины нет ни средств, ни возможностей. А если бы она его планировала всерьез, то не кричала бы об из каждого утюга. Эта непрекращающаяся пропагандистская кампания о "великом украинском наступлении", которое якобы начнется со дня на день, — всего лишь дезинформация и уловка, чтобы не дать русским ударить первыми. А все в надежде, что в России произойдет что-то такое, что переломит ход конфликта. Любое широкомасштабное наступление Украины будет полным самоубийством. И даже если им каким-то образом удастся отбить у русских какую-то территорию, это обойдется большой кровью. Донбасс и Крым им все равно не отвоевать. Даже взять Мелитополь будет весьма непросто. Я не верю, что украинцы настолько чокнутые. Возможно, они надеются, что неудача на поле боя напрямую втянет в эту войну США/НАТО. Иначе Киев продует по полной.

Kenneth Johnson

Это хваленое весеннее наступление все равно ни к чему не приведет. Пора начинать переговоры. Зачем еще один год войны, еще больше смертей и разрушений? К тому же Донбасс и "сухопутный коридор" населены преимущественно русскими — как этнически, так и по языку. Я от этого конфликта нервничаю: у одной из сторон есть тактическое и стратегическое ядерное оружие. И лидер, который грозил его применить.