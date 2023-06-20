Блинкен: КНР заверила, что не окажет военную помощь России из-за конфликта на Украине

Госсекретарь также указал на обеспокоенность тем, что китайские компании могут предоставлять технологии РФ, и поэтому призывают Пекин "проявлять бдительность"

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Китай заверил Соединенные Штаты, что не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине. Об этом в понедельник сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Госсекретарь США назвал такую политику Китая "важной" и отметил, что пока США не видели "никаких доказательств, которые могли бы противоречить" заверениям Пекина.

Блинкен добавил, что США обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и поэтому призывают Пекин "проявлять бдительность". "Это вызывает беспокойство, об этом я сказал моим китайским коллегам", - указал он.

Глава Госдепа находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. Он провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И. В понедельник госсекретарь США встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.