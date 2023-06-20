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Военное обозрение

Британская пресса показала российские кадры взрыва «танка-камикадзе» Т-54 ВС РФ с шестью тоннами взрывчатки

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Источник изображения: topwar.ru

Британское издание Daily Mail показало кадры, на которые попал «танк-камикадзе» Т-54 российской армии, начиненный как минимум шестью тоннами взрывчатки. Танк был пущен российскими военными на украинские позиции в районе Марьинки.

Как сообщает издание, нагруженный взрывчаткой танк управлялся дистанционно. Он подъехал к украинским окопам, а когда боевики ВСУ начали стрелять по танку и в него попала ракета, танк взорвался «огромным огненным шаром», пишет издание.

По мнению британских авторов, огромной волной от взрыва танка могли быть убиты сразу несколько солдат украинской армии. Российские Telegram-каналы сообщают, что танк был начинен шестью тоннами взрывчатых веществ, после чего его направили на украинские позиции «на автопилоте». По утверждению российских военных корреспондентов, это уже не первый случай использования «танков-камикадзе». Например, аналогичный случай имел место на Купянском направлении.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Использование танков в качестве «камикадзе» позволяет решать важные задачи по прорыву украинской обороны, поскольку начиненные взрывчатыми веществами боевые машины подъезжают к украинским окопам или иным фортификационным сооружениям, и взрываются, в результате чего погибают украинские боевики. Данная тактика, по мнению многих и российских, и западных военных экспертов, является весьма оправданной и позволяет решать задачи по уничтожению хорошо укрепленных позиций противника.

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