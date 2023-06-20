Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

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Долгожданное контрнаступление украинской армии началось не так, как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ вместо того, чтобы с ходу преодолеть позиции российской армии, наткнулись на хорошо организованную оборону и потеряли большое количество бронетехники, включая танки Leopard, поставленные западной коалицией. Не малую роль в уничтожении бронетехники сыграл российский переносной противотанковый комплекс "Корнет", пишет Military Watch.

Американское издание пишет, что большинство украинской бронетехники, включая танки, были уничтожены в ходе неудавшегося наступления ВСУ российскими ПТРК "Корнет". Это подтверждает и заявление российского президента, сделанное в ходе встречи с военкорами 14 июня. По его словам, противотанковый комплекс сыграл значительную роль в отражении атак украинской армии.

Все бронированные машины и танк были уничтожены пехотой с использованием противотанкового оружия. Корнеты работают идеально, но нам нужно их больше, и это будет сделано

- приводит издание слова Путина.

По мнению Military Watch, ПТРК "Корнет" действительно способен пробивать броню всех западных танков, что доказывал уже не раз. Поставленные на экспорт данные комплексы уничтожали американские танки Abrams в Ираке, израильские Merkava в Южном Ливане и турецкие Leopard 2 в Сирии. Поступившие на вооружение украинской армии западные танки также оказались беспомощны перед российским комплексом.

Подтверждают это и в подразделениях российской армии, ведущих бои против ВСУ в зоне СВО. Как заявил один из бойцов с позывным "Пепел", это оружие способно пробить любую броню.

Ему, в принципе, нет никакой разницы – что в бок, что в лоб. То есть пробивает 1300 мм за динамической защитой

- добавил он.