Первый полёт самолёта Diamond DART-750

Австрийская авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries GmbH сообщила, что 12 июня 2023 года на аэродроме её головного предприятия в Винер-Нойштадте (Австрия) состоялся первый полет первого образца турбовинтового самолета DART-750 (регистрационный номер OE-VHS), являющегося новым вариантом семейства многоцелевых учебно-тренировочных, пилотажных и разведывательных самолетов DART (Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer). Главным отличием модификации DART-750 является установка американского турбовинтового двигателя Pratt & Whitney Canada PT6A-25C взлетной мощностью 750 л.с.

Первый опытный образец многоцелевого турбовинтового самолёта Diamond DART-750 (регистрационный номер OE-VHS) в первом полёте, 12.06.2023 (с) Diamond Aircraft

Напомним, что впервые компания Diamond Aircraft объявила о создании самолёта DART-750 в январе 2022 года, но первый полёт состоялся только сейчас. Теперь заявлено, что первый прототип DART-750 будет представлен широкой публике на международном авиасалоне Paris Airshow 2023 в Ле-Бурже, а получение основного европейского сертификата типа со стороны EASA ожидается в 2024 году.

Двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A является самым массовым в мире турбовинтовым двигателем, находясь в серийном производстве более 60 лет. За это время было изготовлено более 52 тысяч двигателей этого семейства, а их общий налет составил более 430 миллионов часов.

Помимо двигателя Pratt & Whitney Canada PT6A-25C, на самолете DART-750 применяется комплекс авионики Garmin G3000. Пилотские кресла опционально могут быть катапультируемыми. На основе DART-750 компания Diamond предлагает решение для начального и основного этапа обучения лётчиков DART, включающее самолет, наземный тренажёр DART FNPT II и комплекс компьютерного обучения DART CBT.

Судя по регистрационному номеру ОE-VHS, первый прототип DART-750 переоборудован из второго прототипа первого варианта этого семейства DART-450. Первый вариант самолета этого семейства DART-450 был оснащен турбовинтовым двигателем АИ-450С взлетной мощностью 500 л.с. совместной разработки украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич" (Запорожье). Были построены два опытных образца DART-450, первый из которых (серийный номер DART.001, регистрация OE-VDA) cовершил первый полет в Винер-Нейштадте в мае 2016 года, а второй прототип (серийный номер DART.002, регистрация OE-VHS) совершил первый полет в апреле 2017 года - именно он теперь, после установки нового двигателя Pratt & Whitney Canada PT6A-25C, видимо, и стал первым прототипом DART-750. В 2020 году совершил первый полет также первый "предсерийный демонстратор" DART-450 (серийный номер 450.008, регистрация OE-VMD).

В мае 2018 года совершил первый полет опытный образец модификации DART-550 (серийный номер DART.003, регистрация ОЕ-VGE), отличавшейся применением турбовинтового двигателя General Electric GE H75-100 (модификация с пониженной мощностью двигателя GE H80, в свою очередь, являющегося модернизированным вариантом известного чешского двигателя серии Walter M601) максимальной мощностью 550 л.с. В конце 2020 года двигатель Н75-100 на данном образце был заменен на модифицированный двигатель Н75-А той же мощности, но адаптированный для пилотажного применения.

До настоящего времени у собственно Diamond Aircraft самолет DART остается только в указанных четырех известных летных образцах и известные заказы на него отсутствуют. Видимо, с целью облегчить его продвижение на возможные западные рынки теперь и предложена модификация DART-750 с широко распространенным в мире двигателем серии Pratt & Whitney Canada PT6A.

Тем не менее, DART уже получил развитие на "восточных рынках", на которые он изначально, видимо, и был главным образом нацелен - в России, как известно, на основе DART-450 (DART-450T) разработан самолет УТС-800, планируемый в серийном облике к оснащению перспективным турбовинтовым двигателем ВК-800CП взлетной мощностью 900 л.с., первый прототип УТС-800 был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2021. Для Китая связанной с Diamond Aircraft компанией Central European Aircraft Design GmbH (CEAD) на основе DART-450 был разработан самолет ТА-20, первый прототип которого был построен на австрийско-китайском совместном предприятии CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture в 2018 году, и который оснащается запорожским двигателем АИ-450СР-2. Первый прототип ТА-20 совершил первый полет 6 ноября 2018 года, но сведений о развитии его программы нет.

Сама компания Diamond Aircraft Industries c конца 2017 года полностью контролируется китайской компанией Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd - авиационным подразделением китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group, специализирующейся на производстве автомобильных компонентов.

