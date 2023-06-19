СМИ США: западная оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности украинской армии

Источник изображения: topwar.ru

Западная оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности украинской армии. При этом запасы вооружений в странах НАТО значительно истощены.

Данная проблема поднята в американском издании Politico.

В СМИ США говорится, что страны Запад испытывают дефицит запасов вооружения. Поэтому его устранение станет одной из ключевых тем, который будут обсуждаться на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Страны НАТО рассчитывают выработать план, позволяющий как можно быстрее решить эту проблему.

На данный момент ситуаций в Соединенных Штатах отличается от положения дело в Европе – американская военная промышленность пока что способна помогать киевскому режиму, не ослабляя обороноспособность своей страны, чего не скажешь о европейских странах. Союзники США по альянсу уже осознали, что помощь Украине они оказывают в ущерб собственным армиям.

А украинской армии, которая начала контрнаступление, все больше требуется оружия военной техники и боеприпасов. Поэтому перед Западом остро встала проблема, как продолжать поставлять вооружения Киеву в течение продолжительного времени, не забывая при этом и о пополнении собственных арсеналов.

Собственно, для американской оборонки данная ситуация является не столько проблемой, сколько возможностью значительно увеличить объемы прибыли. У нее все хорошо – спрос только растет, и союзники послушно покупают продукцию.