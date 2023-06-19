Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО

Минобороны: более четрыех тысяч артустановок отправили в зону СВО с базы в Омской области

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу, в ближайшее время оттуда на фронт отправят еще более 700 артсистем, сообщили в Минобороны России.

"Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - сообщили в ведомстве.

Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в техобслуживании вооружений в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.