Войти
Lenta.ru

Опорный пункт ВСУ уничтожен с помощью БТР-камикадзе. Какие еще дроны используются в СВО?

127
0
0
Кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ
Кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ.
Источник изображения: РИА Новости

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По словам командира инженерного взвода с позывным Барнаул, военные снарядили бронетранспортер МТ-ЛБ взрывчатыми веществами. «Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила и пять авиабомб ФАБ-100», — сообщил он. В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.

Аналогичный случай применения бронированного брандера произошел в феврале 2023 года. Тогда российские военные также отправили к опорному пункту ВСУ «мотолыгу», загруженную шнурами для разминирования и бомбами. Когда к нему приблизились украинцы, машина взорвалась. В результате потери личного состава ВСУ составили около 50 человек.

«Война дронов»

Общая доля применения наземной дистанционно управляемой техники со взрывчаткой среди всех машин-камикадзе остается малой. Основную роль взяли на себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, на вооружении Вооруженных сил России стоит дрон «Ланцет», который доказал свою эффективность в зоне СВО, поражая как бронированную технику, так и средства противовоздушной обороны.

Ближайшим аналогом «Ланцета» является американская серия барражирующих снарядов Switchblade («выкидной нож» — прим. «Ленты.ру»), производимая компанией AeroVironment. Этот дрон способен после запуска до 40 минут оставаться в воздухе и самостоятельно выискивать цель. Известно, что Пентагон передал Украине значительное количество таких БПЛА.

Также у украинских военных появились британские комплексы с мини-дронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») стоимостью 50 тысяч долларов за штуку. Это самый миниатюрный беспилотник в мире. Он может помочь максимально скрытно проверить, что находится за ближайшим препятствием, тем самым оперативно помогая бойцам сухопутных войск или спецподразделений.

Помимо воздушных, на вооружении ВСУ стоят и морские дроны-камикадзе. В частности, три произведенных на Западе катера атаковали охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». В результате слаженной работы экипажа попытка повредить корабль оказалась безуспешной — брандеры были уничтожены при подходе.

В ударных дронах увидели перспективу

Учитывая эффективность «Ланцета», в России начали создавать и другие беспилотные средства поражения. В частности, Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал всепогодный FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью. Генеральный директор центра Дмитрий Кузякин рассказал, что изделие может работать в тяжелейших погодных условиях, «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». «Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом», — пояснил Кузякин.

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе». По заявлению разработчиков, основное предназначение дрона — его «отправка в один конец», но беспилотник также оснастили функцией дистанционной активации сброса, что позволяет с пульта запустить термобарический боеприпас, активировав детонатор от батареи и сохраняя носитель.

Но самыми распространенными дронами по обе стороны фронта остаются гражданские беспилотники Mavic 3 китайской компании DJI. Эти дроны используются в разведывательных целях и так средства корректировки артиллерии, также умельцы модифицируют их, устанавливая системы сброса гранат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
PD-100
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
18280
БПЛА
Похожие новости
15.06.2023
Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российский корабль
30.05.2023
Военный эксперт Дандыкин допустил атаку на «Иван Хурс» британскими дронами
26.05.2023
Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции
12.08.2022
Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник