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В России создали многоразовый дрон «Лютик-Камикадзе»

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Российские специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, основное предназначение дрона "Лютик-Камикадзе" — отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым», — уточнили разработчики.

Специалисты уточнили, что устройство имеет функцию дистанционной активации сброса, что позволяет с пульта запустить термобарический боеприпас, активировав детонатор от батареи.

Разработчики указали, что их решение направлено на повышение эффективности и экономичности использования беспилотников, поскольку многие подразделения, в том числе в зоне спецоперации, испытывают серьезный дефицит таких аппаратов.

Также сообщается, что дрон прошел необходимые испытания, первая партия из десяти штук уже направлена в зону СВО. Грузоподъемность дрона составляет до двух килограмм, от веса зависит дальность полета.

Ранее стало известно, что реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» получит управляемые снаряды для применения в зоне специальной военной операции

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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