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РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды для применения в зоне СВО

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Нанесение удара по военным объектам ВСУ реактивными системами залпового огня «Смерч»
Нанесение удара по военным объектам ВСУ реактивными системами залпового огня «Смерч».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» получит управляемые снаряды для применения в зоне специальной военной операции (СВО), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Смерч» был принят на вооружение в 1987 году, сейчас с ним используются только стандартные неуправляемые боеприпасы. В настоящее время среди российских РСЗО управляемые снаряды могут применяться только на «Торнадо-С», возданной на базе «Смерча».

Источник агентства уточнил, что в настоящее время появилась возможность применения и управляемых снарядов, они будут опробованы в зоне проведения СВО.

Такие боеприпасы будут оснащены инерциальной системой наведения и корректировкой со спутника, это позволит сделать «Смерч» высокоточной системой.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что РСЗО «Смерч», оснащенная 12 направляющими для запуска снарядов калибра 300 миллиметров, может накрыть территорию площадью до 60 гектаров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо-С
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